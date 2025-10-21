梅田サイファー、11本のマイクが交差する「Keep Ya 頭 Up」の聴きどころを熱弁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「普通、HIPHOPのマイクリレーって、4小節の倍数で回すんですけど。この曲は6小節や5小節で切り替わって、目まぐるしい不思議なグルーヴを刻んでる」（テークエム）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。10月は、大阪・梅田発のヒップホップ・クルー、梅田サイファーから、テークエムとHATCHが担当MCとして登場。

10月21日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、9月24日にリリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』から、「Keep Ya 頭 Up」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は先月、CDと配信でリリースされた、梅田サイファーのメジャー3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている『Keep Ya 頭 Up』です」とテークエムが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「まぁ、“頭（アタマ）”を漢字にしているところが、俺たちのユーモアなんですけど」と楽曲紹介するテークエムが「言うならば“Keep Your Head Up”ですね。『頭、上げなよ！』って意味で」と説明すると、「そうね、ホントそのまんまの意味で」と相づちを打つHATCH。

さらに、「今回のアルバム『HAPPY RETENTION』は、“HAPPY”って付いているだけあって、ハッピーさを前面に出したアルバムで。この曲はそんなアルバムの中でも、タイトル通りのポジティブな曲。『上を向いて歩こう」的な感じで、ね？」と解説したテークエム。

「けっこう俺発信でハッピーを出していたと思うんだけど、どう？ ハッピーなバイブスになった？」と問うテークエムに、「アルバムを作っている過程で、『いいやん、いいやん！』ってすげぇ思って。俺もマインドを引っ張られて、すげぇ楽しかったし。『良いアルバムになったな！』っていう、多幸感がある感じがしましたね」と答えたHATCH。その回答にテークエムが、「HATCHくん！ いい留年してますねぇ、いいRETENTIONしてますねぇ！」とHATCHをおだてた。

「Keep Ya 頭 Up」の聴きどころに関しては、「この曲は11本のマイクが交差する、11人のマイクリレーになってるんです。普通、HIPHOPのマイクリレーって、4区切りで回すんですよね。4小節、8小節、16小節と、4の倍数で回すのがキリが良いんです。でも、この曲に関しては6小節なり5小節なりで切り替わって、目まぐるしい不思議なグルーヴを刻む曲になっています」と説明したテークエム。

さらに「掛け合いっぽい部分も多いので、俺たちの人数の多い楽しいマイクリレー。ハッピーなマイクリレーを体感していただけるかな？と思っています」「これは面白い。サビがな、2小節やったり4小節やったり8小節やったりするんで」と話すと「あんまないよな、こんな感じの曲。俺らならではやな」と補足するHATCH。

トラックについて、「ビートはTOSHIKI HAYASHI(%C)。Pistachio StudioならびにchelmicoのDJとしても活躍してる、ナイスなビートメイカーです」と紹介したテークエムが、「こんな曲が収録された、アルバム『HAPPY RETENTION』をぜひチェックして下さい」と番組を締めくくった。

現在、10月5日・東京公演を皮切りとした全国ツアー『47都道府県TOUR 2025→2026 ～UC is comin’～』を開催中の梅田サイファー。「一番最初から、東京公演を終わらせてしまいまして。直近である埼玉、千葉っていうのもスイマセン、ソールドアウトしました。ありがとうございます」と公演情報について説明したテークエムは、「そこに限らず、『実家戻ってるよ』みたいなバイブスの高い方がいれば、ぜひ会場でお会いできたら、めちゃめちゃ嬉しいです！」とリスナーに呼びかけた。

梅田サイファーの最新情報は、公式ホームページをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

10月21日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

梅田サイファー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/