全国のパン好き・ねこ好きに人気の「ねこねこ食パン」から、秋の味覚を詰め込んだ新作が登場します。2025年11月1日（土）より発売される『ねこねこ食パン 栗とサツマイモ』は、“なると金時”と“紅あずま”の優しい甘みに、“甘栗かのこ”のほくほく食感を合わせた季節限定フレーバー。見た目も可愛いぐるぐる模様で、ティータイムにもぴったりの一品です♡ ねこねこ の秋限定「栗とサツマイモ」が登場！