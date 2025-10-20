ねこねこ食パンから秋限定「栗とサツマイモ」が登場♡ほっくり甘い季節の味

全国のパン好き・ねこ好きに人気の「ねこねこ食パン」から、秋の味覚を詰め込んだ新作が登場します。2025年11月1日（土）より発売される『ねこねこ食パン 栗とサツマイモ』は、“なると金時”と“紅あずま”の優しい甘みに、“甘栗かのこ”のほくほく食感を合わせた季節限定フレーバー。見た目も可愛いぐるぐる模様で、ティータイムにもぴったりの一品です♡

ねこねこ の秋限定「栗とサツマイモ」が登場！

価格：1本 880円（税込）

紅あずまを練り込んだミルク100％仕込みの生地と、マロン風味の生地を重ねて焼き上げた『ねこねこ食パン 栗とサツマイモ』。

中には、ほくほくとした“甘栗かのこ”と2種類のサツマイモ（なると金時・紅あずま）がたっぷりと練り込まれています。

まるでスイーツのような自然な甘みが口いっぱいに広がり、秋の訪れを感じる味わいに。トーストしてバターやあんこをのせれば、さらに贅沢なひとときを楽しめます♪

発売日：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

販売店舗：「ねこねこ食パン」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

オンライン限定「栗とサツマイモ＋三毛猫」セットも♡

価格：1セット 3,670円（税込）

お近くに店舗がない方にも嬉しい、オンライン限定のセットも登場！

『ねこねこ食パン 栗とサツマイモ』と、人気の『ねこねこ食パン 三毛猫』を詰め合わせた「11月限定ねこねこ食パン（栗とサツマイモ＋三毛猫）【送料込み】」は、付属のチョコペンでデコレーションも楽しめるスペシャルセットです。

見た目も味も可愛らしい贈り物としてもおすすめ。

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

内容：栗とサツマイモ×1個、三毛猫×1個、チョコペン2個、手提げ袋2枚、ねこねこハウス（小）1枚

発送方法：冷凍便

栗の甘みでほっこり♪秋のティータイムを彩って

肌寒くなる季節、ホットドリンクと一緒に楽しみたい『ねこねこ食パン 栗とサツマイモ』。栗の甘みとサツマイモの優しい香りが広がる一口は、まるで焼き菓子のような幸福感。

朝食にはもちろん、午後のティータイムにもぴったりです。期間限定の今だけの味わいで、心も体もほっと癒されて♡