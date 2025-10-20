紅茶の名門「リプトン」と春日井製菓がコラボした、待望の新商品が登場！2025年10月20日から全国の一部コンビニで販売される「リプトンレモンティーキャンディ」と「リプトンミルクティーキャンディ」は、ティータイム気分を手軽に楽しめるキャンディ。紅茶エキスパウダーを贅沢に使用し、レモンの爽やかさとミルクのコクを最大限に引き出した味わいが、ひと粒で広がります。 リプトンの紅茶エキスパウダ