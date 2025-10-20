現地10月19日に開催されたベルギーリーグ第11節で、日本人７選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、強豪アンデルレヒトとホームで対戦。２−２で引き分けた。谷口彰悟、小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、後藤啓介が先発し、伊藤涼太郎はベンチ外となったなか、見事に初ゴールを奪ったのが、68分から出場した松澤海斗だ。山本が同点弾を挙げるも再び勝ち越され、１−２で迎えた76分だった。今夏にJ２のV・ファー