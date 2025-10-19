総合スナックメーカー『湖池屋』の “幻のジャガイモ”を使った「今金男しゃくポテトチップス」が2025年、10周年を迎えた。年に1度だけオンラインショップで発売される限定商品。湖池屋オンラインショップでは5つ星のところ4.7という高評価が付けられるほどの人気だ。9月に行われたお披露目会で試食した結果、その美味しさが忘れられず、ライターも自腹で購入した。ちょい贅沢でスペシャルなポテトチップスをご紹介する。流通量0.4