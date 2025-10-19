湖池屋が誇る年に一度の贅沢ポテチがうま過ぎた　幻のジャガイモ「今金男しゃく」を使って10年、おいしさはどこまで進化したのか

総合スナックメーカー『湖池屋』の “幻のジャガイモ”を使った「今金男しゃくポテトチップス」が2025年、10周年を迎えた。年に1度だけオンラインショップで発売される限定商品。湖池屋オンラインショップでは5つ星のところ4.7という高評価が付けられるほどの人気だ。9月に行われたお披露目会で試食した結果、その美味しさが忘れられず、ライターも自腹で購入した。ちょい贅沢でスペシャルなポテトチップスをご紹介する。

流通量0.4%以下のレアな「今金男しゃく」

北海道の今金（いまかね）町で作られている「今金男しゃく」をご存じだろうか。今金町は札幌から車で約3時間半の道南エリアに位置する人口4300人ほどの町。昼夜の寒暖差が大きい内陸性気候のため、ジャガイモにでんぷん量が多く含まれやすい生育環境なのだそう。「今金男しゃく」はでんぷん含有量の値である「ライマン価」の基準を13.5%以上としており、甘みがあってホクホクとしているのが特長だ。

「今金男しゃく」は日本全国で生産されるジャガイモの中でわずか0.4%以下という流通量で“幻のジャガイモ”と呼ばれている。強いこだわりを持って栽培され、味わいの良さも相まってブランディング化に成功し、他のジャガイモより2割以上高値で取引され、トップブランドとして君臨している。メインの取り扱い先は東京や神奈川といった首都圏のデパートなどだ。

イベントでは「今金男しゃく」のじゃがバターをいただけた

北海道で3番目のGI認証、「名産品を消えさせない」

近年は地球温暖化の影響などで、北海道でもこれまで通りの品種の栽培は難しくなってきているのだそう。品種改良が進められていて収量の多い品種栽培が増える中、「今金男しゃく」のような手間がかかるイモは生産量が減っている。

そんな中で「今金男しゃく」は2019年、伝統的な生産方法や気候・風土・土地などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びつく「地理的表示（Geographical Indication）保護制度」の登録産品に認証されている。GIはこれら産品の名称を知的財産として登録し保護する制度。「今金男しゃく」は、北海道の農産物では「夕張メロン」、「十勝川西長いも」に続き、3番目に登録された。

「今金町では作付けする男爵の品種を一本化し、原種、採種、食用を作る農家がそれぞれ専門にいて栽培していて、良質な種子づくりから行っています。栽培期間中は生産者団体による生育検査を実施したり、厳格な選別や収穫後の品質保持や産地証明を行ったりと、こだわりを持って生産しています。GI認証をいただいたこの名産品を消えさせるわけにはいきません」と話すのは、今金町農業協同組合の代表理事組合長・小田島親守さんだ。

「今金男しゃく」の作付面積は約340haで収穫量は1万トン程度。栽培に手間がかかることもあり、これ以上生産量を増やすことができないのだそう。

今金町でも農業従事者数は減っていて、現在は220軒ほどで町の人口の1／3以下なんだとか。今金町のJAでも農家さんの手間を少しでも省くために、掘り取ってすぐに農協の倉庫で風乾貯蔵できるような仕組み作りを国からの補助金を充てて進めている。

ただし、今金町ではUターンして祖父から農業を引き継いだ兄弟など、新規就農する若い方も出てきていて、誇りを持って「今金男しゃく」を作っていると聞いて、応援していきたいと思った。

今金男しゃく。今年は少し小玉なのだとか

9月から10月にかけて収穫期を迎える「今金男しゃく」

「今年は雨の影響で作付が2週間ほど遅れてしまいましたが、9月から10月にかけて収穫期を迎えています。出荷のピークは11月頃で、1月中くらいまでは市場に送っています」と小田島さん。

ライターのワタクシ、「今金男しゃく」はこれまでデパートなどでそのトリコロール色の箱を見てはワクワクし、何度か購入済み。ただし、うかうかしていると店頭からなくなっているという失態を繰り返してきた。もちろん今はネットでも買えるけれど、箱で5kgとか10kg入りなので食べきれる自信がないから、流通のタイミングがわかっただけでもありがたい。

北海道今金町のジャガイモ畑

湖池屋の60年超のポテチ作りのプライドと技術を集結

湖池屋は1962（昭和37）年8月に「ポテトチップス のり塩」の販売をスタートさせた。以来、ポテチづくり、60年超のスペシャリスト。国産のジャガイモを100%使うことに強いこだわりを持っている。今金男しゃくを使った『今金男しゃくポテトチップス』の「旨み感じる のり塩」と「甘み引き立つ しお味」が湖池屋より、年に一度の機会として9月11日から予約を開始、オンライン販売をスタートしている。

『今金男しゃくポテトチップス』について、湖池屋のEC事業部主任・神村拓美さんは「日本にはこんなにすごいイモがあるということ、イモそのものの価値を発信することで少しでも農業への貢献につながれば」と話す。

そもそもは2015年、湖ポテチ池屋オンラインショップの立ち上げの時に、国産のジャガイモによる何か特別なポテトチップスをと「今金男しゃく」を使って、開発がスタートしたのが始まりだ。

史上最も早い売れ行き

初年度の2016年は1000箱限定から販売を始め、2017年にはデザインリニューアルに伴いうす塩を追加して現在につながる2味展開に。2018年には2万2千ケースを1カ月で、2020年には10万ケースを45日で、2023年には22万ケースを約3カ月で完売させたという、年々反響が大きくなる人気っぷり。

2025年はなんと発売から3日で2万5000ケース以上の予約が入り、昨年比110%の売り上げとなっているんだとか。

湖池屋の他のポテチと比べ、史上最も早い売れ行きを誇るそうで、期待値の高さがうかがえる。

歴代パッケージがずらり

10年目を迎えて大リニューアル

「今金男しゃくの魅力を最大限に伝えるために、発売から10年目を迎えて大きくリニューアルさせていただきました。ぜひご期待ください」と神村さん。

その大リニューアルとは以下の通り。

・採れたてにこだわり、収穫されてから1カ月以内に生産することで美味しい状態で送る

・「甘み引き立つ しお味」は岩塩と藻塩の2種類を使って甘みが引き立つように、「旨みを感じる のり塩」は、うすば青のり・すじ青のり・あおさ・焼のりを使い、今金男しゃくの旨みを華やかに引き立てる味わいに

・より堂々としたデザインにパッケージもリニューアル

2025年はゴージャス感あふれるパッケージ

「でんぷん質が多いということは甘みがあり、揚げるときに焦げやすくなります。皮の剥き方や厚み、揚げる温度や時間などを開発部門と相談しながら試行錯誤し、ベストな状態で届けられるように調整しました」（神村さん）

芋のそのものの味が濃い、甘みがしっかり

実際に食べてみると、程よい厚みで食べ応えがあり、今金男しゃくの芋そのものの味が濃くて甘みがしっかりと感じられた。基本的には素材の味を楽しみたいのでしお味派だが、のり塩はイモの風味と海苔の香り高さの相乗効果が抜群。毎年熱烈に発売を待ち望む人がいることが納得できる美味しさだ。

個人的に購入。袋を開けた瞬間の香りにもKOされたのり塩

ちなみにこれまでは加工食品にはNGだった「GIマーク」が一般への浸透を促すために付けてOKになったそう。この『今金男しゃくポテトチップス』はそのマークが付けられた第1号の商品。いろいろとおめでたさが増していて喜ばしい限りだ。

「ポテチ」は湖池屋の踏力商標

それから今回の記事を書くにあたり初めて知ったのが、「ポテチ」という3文字の表記は湖池屋が登録商標しているんだそう。知ったからには今後、湖池屋以外のポテトチップスに、うっかり使えないわ。

イベントの様子

予約開始日前日に都内で行われた『今金男しゃくポテトチップス』のお披露目イベントには、オンラインでこの商品を購入したことのあるファンの方々が厳正なる抽選を経て集っていた。

湖池屋の神村さんや農協の小田島さんからの説明などのあとに、ポテトチップスの試食のほかに今金男しゃくの美味しさを確認できるよう、蒸した今金男しゃくのじゃがバターもいただけた。個人的には今金男しゃくならではのホクホク感に加え、素朴な甘さときめ細やかさやなめらかな舌触りが印象的だった。

参加者の方々も今金男しゃくを試して、素敵な感想を教えてくれた。

「本来のジャガイモの味という感じ」

「今金男しゃくそのものを食べるのは初めてだったが旨みが深く、開いてはいけない扉を開いてしまった気持ち」

「子どもと一緒に湖池屋の商品を食べているが、子どもにどんなジャガイモで、どう作られているのかを教えたいと思ったのでいい機会になった」と話していた男性は会の最中も熱心にメモしていた様子が印象的だった。

さらに『今金男しゃくポテトチップス』の感想はこんな声が聞かれた。

「去年はうすしお味派だったけれど、今年はのり塩の海苔の香りがとてもよい。どちらも美味しいけれど今年はのり塩派になりそう」

「軽くていくらでも食べられそう」

数年来このポテトチップスを購入している女性は、「湖池屋といえばのり塩のイメージだが、今年はどちらも甲乙つけ難いほど美味しくなった」と、リニューアルに大満足。

会社で有志を募って共同したという女性は、「去年は2種類×2箱で4ケースを買った。会社のみんなで食べたり、イベントの際に出したりしてみんなが喜んでくれた。今回のイベントに当選したことを報告し、みんなに送り出され、張り切ってやってきた」と本当に嬉しそうだ。

家族みんなが好きで4ケース買い、気に入ったほうをいつも追加購入していると話す女性は、「去年と比べてイモの味がより濃くて驚きました。最初は塩味が薄いかなと思うけれど、食べ進めていくうちにちょうど良くなった」と、味の進化を、しっかりと受け止めていた。

「今金男しゃく」自体の味が濃いので、塩が規定量入っていたとしても薄く感じるのではという考察もあったり、ちょっと砕いてサラダに振り掛け、いわゆるミックススパイスを振ればドレッシングなしで美味しいと教えてもらったりと、筆者も学びの多い会になった。

多くの人がこのポテトチップスを知ったきっかけはSNSだったと話していたのが印象に残った。

ニコニコしつつも真剣な表情のイベント参加者たち

5000円以上で送料無料、「合わせ買い」が解禁

2025年の『今金男しゃくポテトチップス』は「甘み引き立つ しお味」と「旨み感じる のり塩」2品を販売。

税込価格は1箱（70g・6袋入）1581円、2種類がセットになった「味くらべセット」2980円（いずれも送料別途）。

ちなみに発売当初は不可だった他の商品との「合わせ買い」が10月9日から解禁された。湖池屋オンラインショップでは税込5000円以上の購入で送料無料になるのだが、この吉報を受け、『今金男しゃくポテトチップス』の美味しさをいろいろな人にシェアしたいと追加購入を検討している。

湖池屋のオンラインショップ10周年を記念して11月14日（金）正午まで第2弾キャンペーンを実施中だ。

いいジャガイモを使っているので、背徳感が少なく感じるような気がするけれど、美味しいからペロリと1袋空いちゃうのが困ったところ。

味にうるさい夫も思わず「これは美味しい…！」と呟きながら食べていて、購入してよかったと心から思った。なんにせよ、年に一度の贅沢として、我が家では来年以降も定番になりそうだ。

第1弾キャンペーンでいただいたステッカー

