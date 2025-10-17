アメリカのトランプ大統領は、CIA（＝中央情報局）に南米ベネズエラでの秘密作戦を許可したと明らかにしました。【映像】ベネズエラでの秘密作戦について言及するトランプ氏「許可したのは2つの理由からだ。まず1つ目は、彼らが刑務所を空にして、アメリカに大勢の受刑者を送り込んだからだ」（トランプ大統領）ロイター通信によりますとトランプ氏は15日、CIAにベネズエラでの秘密作戦を許可した理由について、不法入国者と