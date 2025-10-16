ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「月を見るため」全裸で外に出た男を現行犯逮捕 当時の気温は7.8℃ 時事ニュース 北海道 STVニュース北海道 「月を見るため」全裸で外に出た男を現行犯逮捕 当時の気温は7.8℃ 2025年10月16日 14時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小樽警察署は15日、路上で下半身を露出したとして69歳男を現行犯逮捕した 男は「裸で外に出ました」「月を見るために外に出ました」と話している 現場は男の家の周辺で、この日の小樽市の気温は午後9時時点で7.8℃だった 記事を読む おすすめ記事 シングルマザーと結婚、“娘”は10歳年下…「あの子のほうがお似合い」と言われた妻のひきつった笑みと、2年半で終わった家庭生活 2025年10月14日 11時25分 「8月が終わる…」米倉涼子が家宅捜索後に公式SNSで限定公開していたファンへの“ラストメッセージ”《FC会員が証言》 2025年10月15日 19時0分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分