¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸Æñ¤¤µÕÅ¾·à¤À¤Ã¤¿¡£¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤ËÁ°È¾¤À¤±¤Ç£°¡Ý£²¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢52Ê¬¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¨¡¨¡¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤¿Á°È¾¤Ï¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡È´Ú¹ñÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£°¡Ý£µ¡Ë¡É¤ÎºÆ¸½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀäË¾Åª¤ÊÁ°È¾¤ò·Ð¤Æ¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«