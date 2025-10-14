SHO氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】観光客130万人→30万人 ヤ◯ザが消え、風俗が消え、人が消えた温泉街の末路がヤバすぎた」と題した動画を公開。かつて「信州の不夜城」と呼ばれ、年間130万人が訪れた長野県の上山田温泉を訪れ、その繁栄と衰退の歴史を紐解いた。動画でSHO氏は、昭和から平成にかけて企業の慰安旅行や修学旅行の定番として栄え、100軒を超える旅館やスナックが立ち並んだ上山田温泉の過去を紹介。しか