家事の中でも「食器洗い」は手間がかかる上に毎日行う必要があるため、面倒だと感じる人が多い作業です。その負担を軽減する家電として注目されているのが「食器洗い（乾燥）機」、いわゆる「食洗機」です。導入を検討するにあたり、そのメリットとデメリットを見ていきましょう。「そのまま手洗いしちゃった方が楽」？まず、食洗機の最大のメリットは家事の時間短縮。手洗いでは1回20分前後かかるところ、食洗機なら食器をセ