秋の訪れを感じるこの季節、日本全国の旬の梨を贅沢に使った限定ケーキが「カフェコムサ」に登場します。2025年10月10日(金)から13日(月・祝)までの4日間限定で開催される「梨まつり」では、各店舗のパティシエが地域ごとの梨を主役に個性豊かなデザインケーキを展開。秋ならではの瑞々しさと甘みを存分に味わえる、芸術的なスイーツが揃います。 カフェコムサが贈る、秋の味覚「梨まつり」開催 【池袋東武店