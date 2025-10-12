秋限定♡カフェコムサの「梨まつり」開催！全国の梨を使った個性豊かなケーキが登場

秋の訪れを感じるこの季節、日本全国の旬の梨を贅沢に使った限定ケーキが「カフェコムサ」に登場します。2025年10月10日(金)から13日(月・祝)までの4日間限定で開催される「梨まつり」では、各店舗のパティシエが地域ごとの梨を主役に個性豊かなデザインケーキを展開。秋ならではの瑞々しさと甘みを存分に味わえる、芸術的なスイーツが揃います。

カフェコムサが贈る、秋の味覚「梨まつり」開催

【池袋東武店】千葉県 山武郡横芝光町 城山みのり農園産 和梨「大天梨」とキャラメルアーモンドのケーキ



価格：1,200円(税込)／1ピース

コムサが展開する「カフェコムサ」は、日本の四季と旬のフルーツをアートのように表現するケーキで人気のカフェブランド。10月10日(金)から13日(月・祝)の4日間限定で、日本各地の梨を使った「梨まつり」を開催します。

各店舗のパティシエが地元の梨を厳選し、カットやクリームの組み合わせ、デコレーションにまでこだわった特別なケーキを提案。

全24店舗で異なる梨の魅力を楽しめる、まさに“食べるアートフェスティバル”です。

全国の梨が主役♡店舗ごとの限定ケーキをご紹介

【立川伊勢丹店】東京都 立川市 鈴木農園産「新高梨」とレモンクリームのケーキ



価格：1,100円(税込)／1ピース

【宇都宮FKDインターパーク店】栃木県 方賀町 金田農園産「にっこり梨」とチーズクリームのショートケーキ



価格：1,200円(税込)／1ピース

価格：1,100円(税込)／1ピース

【守口京阪店】和歌山県 有田巨峰村森園産 和梨「南水」とシナモンクラムのケーキ



価格：1,100円(税込)／1ピース

【広島福屋駅前店】広島県 三原市 久和田農園産「新興梨」と紅茶クリームのチョコレートケーキ



価格：1,100円(税込)／1ピース

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

秋限定の甘美なひとときを、カフェコムサで♡

4日間限定で展開される「梨まつり」は、全国各地の梨の個性と、カフェコムサのアート感覚が融合した特別なイベント。

梨の爽やかな甘みやみずみずしさを、店舗ごとのオリジナルデザインで味わえる贅沢なスイーツタイムをお楽しみください♪

今年の秋は、心ときめく“梨ケーキ”で季節を感じてみませんか？