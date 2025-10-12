柏レイソルは10月12日、ルヴァンカップ準決勝・第２戦で川崎フロンターレとホームで対戦。４−１で勝利した柏が、２戦合計５−４と逆転で上回り、５年ぶりの決勝進出を果たした。第１戦で１−３と敗れた柏は、この試合で２戦合計スコアの２点差を追いかける状況で、４分に先制を許す。それでも26分、山之内佑成の折り返しに垣田裕暉が右足で合わせて、試合を振り出しに戻した。後半、56分に川崎のフィリップ・ウレモヴィッチ