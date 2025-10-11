パラグアイ、そしてブラジルという強豪と戦う機会を逃したのは残念だ。しかし、この機会が復調につながることが期待される。ブライトンに所属するMF三笘薫は、10月の日本代表戦で招集外となった。森保一監督はクラブと連携し、メディカルスタッフの見解を踏まえての判断と明かしている。そして選手は５日のプレミアリーグ第７節ウォルバーハンプトン戦を欠場した。左足首の問題で今シーズン初めての欠場を余儀なくされた三笘