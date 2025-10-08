【Eggs ’n Things】ハロウィン限定♡「ナイトパンケーキ」登場

Eggs ’n Thingsから、ハロウィンを彩る限定スイーツ『ハロウィンナイトパンケーキ』（2,450円・税込2,695円）が登場！紫芋を練り込んだパンケーキに、とろける濃厚パンプキンクリームを重ねた華やかな一皿です。不敵に微笑むジャック・オ・ランタンやコウモリ型のトッピングなど、ハロウィン気分を存分に楽しめる遊び心満載のデザイン♡10月16日（木）～31日（金）までの期間限定販売！

紫芋×パンプキンの贅沢ハロウィンパンケーキ



ハロウィンナイトパンケーキ

『ハロウィンナイトパンケーキ』は、Eggs ’n Thingsが贈る秋の限定スイーツ。紫芋を使ったパンケーキ生地を重ね、濃厚なパンプキンクリームをたっぷりトッピングした豪華な一品です。

ふわふわのホイップクリームには、血をイメージしたストロベリーソースとコウモリモチーフをプラス。墓石やジャック・オ・ランタンを模したお菓子が添えられ、見た目からもハロウィンムード満点！

販売価格は2,450円（税込2,695円）で、テイクアウトは不可となっています。

秋の味覚を贅沢に♪MERCER bisから濃厚パンプキンシフォンケーキ登場

秋の味覚も満喫♡マロンメニューも登場



モンブランパンケーキ（イートイン）

モンブランパンケーキ（テイクアウト）

マロン ロコ・モコ（イートイン）

マロン ロコ・モコ（テイクアウト）

マロンティーラテ（イートイン）

マロンティーラテ（テイクアウト）

同期間中は、ハロウィンパンケーキのほかにも、秋の味覚を堪能できる「モンブランパンケーキ」（2,150円／税込2,365円）や「マロンロコ・モコ」（1,580円／税込1,738円）も販売中。

ローストマロンが香る「マロンティーラテ」（税込825円）もラインアップし、スイーツ好きにはたまらない贅沢なラインナップです。

Eggs ’n Thingsらしいハワイアンテイストに、秋の素材を組み合わせた温かみのあるメニューをお楽しみください。

Eggs ’n Thingsで過ごすハロウィンナイト♡



Eggs ’n Thingsの『ハロウィンナイトパンケーキ』は、見た目も味も華やかな期間限定スイーツ。

紫芋とパンプキンが織りなす色鮮やかな層に、ジャック・オ・ランタンやコウモリが可愛く飾られた特別な一皿です。10月16日（木）～31日（金）まで、Eggs ’n Things全店舗で販売中。

ハロウィンらしいワクワク感を味わいながら、秋の夜をちょっぴり贅沢に過ごしてみませんか？