元マリナーズのローランド＝スミス氏とデローサ監督が分析【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースの佐々木朗希投手が、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で、好リリーフを披露した。1点差に迫られた9回2死一、三塁の場面で登板すると、わずか2球で打者を二ゴロに仕留め、2試合連続セーブを記録。離脱前から一変した安定感と自信が注目を集めてい