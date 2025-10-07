【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「「HAPPY RETENTION」は、30歳超えてまた夢に引き戻されて挑戦する自分たちの姿を『俺らはすげぇ良い留年をしているんじゃないか？』みたいなことで作った曲」（テークエム） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。10月は、大阪・梅田発のヒップホップ・クルー、梅田サイファ&#12540