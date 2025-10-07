全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。明星食品から発売されている「麺神（めがみ）」。その名の通り、麺に徹底的にこだわったシリーズとして大人気だが、9月15日に新たにリニューアルしてさらにパワーアップした。今回は発売されたばかりの「麺神 鶏コク醤油」をご紹介したい。「史上最 もっちり食感」を謳う、麺の食感にこだわり抜いた袋麺だ。パッケージを開けると、麺と液体スープ、粉末スープが出てくる