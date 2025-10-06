ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ドローンは「ロシアの無人機」独首相が見方を示す ドローン 警察 メディア ドイツ ロシア 海外・国際ニュース 共同通信 ドローンは「ロシアの無人機」独首相が見方を示す 2025年10月6日 20時50分 リンクをコピーする ドイツ統一35年の式典で演説するメルツ首相＝3日、西部ザールブリュッケン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は5日、無人機の目撃情報のためドイツ南部ミュンヘンの空港が2日と3日の2夜連続で閉鎖されたことなどを受け「われわれの推測では、大半のドローン（無人機）の背後にはロシアがいる」との見方を示した。ドイツ公共放送ARDの番組で述べた。メルツ氏は「武装したドローンによる事件は1件も発生して 記事を読む おすすめ記事 ＥＵ首脳が検討するロシア無人機への対応、「ドローンの壁」とは何か 2025年10月2日 11時47分 将来のスクランブル対応機か!? 豪州の無人戦闘機プロジェクトに自衛隊も参画「次期ステルス戦闘機」との連携も視野 2025年10月4日 11時42分 原発内調査のドローン公開 デブリ本格採取へ情報収集 2025年10月1日 20時10分 ロシア「影の船団」、船長ら乗組員２人は中国人…デンマーク侵入の無人機発射台か 2025年10月2日 19時25分 「低費用でドローン探知に効果的」…世界各地でまた飛行する武器の正体 2025年10月1日 8時4分