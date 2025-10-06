ドイツ統一35年の式典で演説するメルツ首相＝3日、西部ザールブリュッケン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は5日、無人機の目撃情報のためドイツ南部ミュンヘンの空港が2日と3日の2夜連続で閉鎖されたことなどを受け「われわれの推測では、大半のドローン（無人機）の背後にはロシアがいる」との見方を示した。ドイツ公共放送ARDの番組で述べた。メルツ氏は「武装したドローンによる事件は1件も発生して