「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）異次元の領域に足を踏み入れた。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が初回に先制適時打、八回にはリーグ単独トップとなる８号ソロを放った。３試合連続猛打賞を含む４安打を記録し、打率は大台を突破する・４０５とした。中軸が９安打を放つなどチームは１６安打７得点の猛攻で土曜日不敗の５勝１分け。貯金を今季最多タイの８に戻し、首位の座を守った。すさまじい轟（ごう）音とともに放