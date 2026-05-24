ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は24日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、25日の最終日12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦第1弾の10R、絶好枠の藤原啓史朗（36＝岡山）は先マイするも2コースの中村日向に差し切られ、2着で優勝戦進んだ。「4日目（6号艇）の取り付け3度の後だったので、その名残があったのか、重たさがありました」と乗りづらかったことが影響したよう