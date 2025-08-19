岐阜県大垣市の「ひまわり畑」は、新幹線点検車両「ドクターイエロー」をひまわり越しに撮影できる人気スポットだ。ところが、ここで撮影を楽しむ「撮り鉄」の一部に対して、運営者が注意喚起を呼びかける事態となっている。ほかの見学者に「怒号」をあげたというのだ。運営者は公式サイトで「ひまわり畑の三脚・脚立・踏み台等の持ち込み自体を禁止」する考えを示した。SNSには「そこの人邪魔！」など叫ぶ「怒号」が入った動画も