日本相撲協会は２５日、既に引退が発表されていた元幕内剣翔（追手風）、勇磨（阿武松）ら引退力士２０人を発表した。鉄富士（２１）＝伊勢ケ浜、大阪出身、本名・則武雄大＝は夏場所の新弟子検査に合格し、前相撲を経て新序出世したばかり。名古屋場所で序ノ口にしこ名が載る前に、角界を離れることになった。鉄富士は高校卒業後は介護職に勤めていた。ラグビー経験者で相撲は未経験だったが、力士への夢を持ち「どうせなら