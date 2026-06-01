【射手座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月のあなたの運勢は?射手座（11/22〜12/21）「ひとり」より「ふたり」で進む月6月の射手座は、「誰と関わるか」があなたの未来を大きく左右します。前半は人との距離が一気に縮まり、月の中盤からは恋でも仕事でも”パートナー運”が驚くほど活発に。出会いも誘いも増えていくでしょう。けれど大切なのは、その数ではありません。にぎやかさの先で、「本