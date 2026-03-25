株式会社エーアイ・アンド（以下「ai&」）は2026年3月25日（水）、都内で報道関係者向けの公式ローンチイベントを開催した。イベントでは、同社のビジョンやプラットフォーム戦略、長期的なビジネスロードマップなどが発表された。■シード資金5,000万ドル（約75億円）とインフラ構築資本20億ドル超（約3,000億円）を調達ai&は、日本を拠点にデータセンター開発およびAI向けクラウドサービスを展開してきたUnsung Fieldsの