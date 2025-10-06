木村拓哉が主演を務める映画『教場』が2部作で公開されることが決定。前編『教場 Reunion（リユニオン）』がNetflixにて2026年1月1日より配信、後編『教場 Requiem（レクイエム）』が2026年2月20日より劇場公開される。 参考：木村拓哉による名セリフと名場面が映画『教場』ティザー映像＆チラシビジュアル公開 警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ