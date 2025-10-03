韓国の5人組ガールズグループ・ITZYが9月20日、所属事務所・JYPエンターテインメント（以下、JYP）と再契約したことを公表した。 【写真】ゆるっとしたトークの様子も公開したITZY ITZYは9月20日、ソウル江西（カンソ）区にあるKBSアリーナで、4度目となるファンミーティング「ITZY MIDZY, LET'S FLY! “ON AIR”」を開催。イベントでは、メンバー全員がJYPと再契約したことをサ