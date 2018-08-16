『一発屋芸人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
テレ東プラス
収入を巡っては、自身をプロデュースする古坂大魔王の発言に言及
スポニチアネックス
時代の変遷とともに「ハードゲイ」がNGになるケースが多発しているという
デイリースポーツ
「選出されるとその芸人は消える」といわれる、とお笑い業界関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
Smart FLASH
テレ朝POST
40歳で福岡に移住し、現在は町ブラリポートなどで人気者になっているという
スポーツ報知
週刊女性PRIME
TOKYO FM+
ネタ番組の減少や、子どもや若者のテレビ離れが考えられるとお笑い評論家
デイリー新潮
死亡説も流れていたが、今、再ブレイクを果たそうとしているという
経費削減のためどの番組も冒険せず、コスパが高い芸人を起用しているという
FRIDAYデジタル
ダントツでトップに輝いたのはダンディ坂野で、得票率ではほかの芸人を圧倒
Jタウンネット
小島よしおやダンディ坂野、ゆってぃ、キンタロー。らが写った写真
ABEMA TIMES
波田陽区は40歳を機に福岡へ移住し、仕事もプライベートも充実しているそう
AMEMIYAは結婚式営業で大人気で、年収1000万円は維持していると告白