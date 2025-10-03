〈「この馬とこの馬はいかさんようにしたから」騎手が“ヤクザの女”に手をだしてしまい…ヤクザが「競馬の八百長」を仕組めた“生臭い理由”〉から続く「ケーキをおいしそうにほおばる親分の、あの少年のような笑顔がいまでも忘れられない」【写真】この記事の写真を見る（2枚）昭和の時代、更生のために刑務所で宗教を学ぶことを許されたヤクザたち。ところが各宗教の間には、人気に差が生じることも。昭和のヤクザから特に人