安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市内で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判について、奈良地裁は２日、判決日時を来年１月２１日午後１時３０分に指定したと発表した。公判は１２月に結審予定で、判決を含めて全１９回となる見通し。地裁はこれまで、初公判を１０月２８日、第２〜７回を同２９日〜１１月１３日に指定していた。２日の発表によると、第８