Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマートフォンやノートPC、ワイヤレスイヤホン、現代人の必需品とも言える便利なアイテムの数々ですが、充電に追われて一苦労している人も少なくないはず。「充電器を探して、コンセントに挿して…」「これを充電するのは……、どれだっけ？」そんなことを繰り返し、全部の「コンセント