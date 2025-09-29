秋の訪れを感じる近頃。寒暖差があり、自律神経の乱れを感じる症状が起こっている人もいるのではないでしょうか。そこで、ストレスやめまい、息苦しさに効果的な「ツボ」について、「alba（アルバ）暁子鍼灸治療院」（東京都杉並区）の、柔道整復師で鍼灸師の山田暁子さんに聞いてみました。緊張、不安をやわらげる「ツボ」もQ.ストレスを緩和させるツボは、あるのでしょうか。山田さん「『労宮（ろうきゅう）』はイライラや緊張