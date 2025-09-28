感度の高い店が密集する代々木上原。そんな街に住む人たちが普段使いする、かつ、お洒落な店を、上原在住の酒好きなフードライター坂井あやのさんがご案内。ナビゲートするのは……フードライター・坂井あやのさん小誌をはじめ、雑誌やwebメディアで食・酒・旅にまつわる記事を執筆。代々木上原在住歴は15年目で、隙あらば地元で飲み歩く日々。毎週月曜日は『スナック眞木』の代理ママとしてカウンターに立つ。大の酒好きで野球好