韓国で撮影されたのは、危険極まりない暴走車の姿だ。盗難車で危険極まりない暴走ハンドルを握っていたのは60代の男。一体なぜこのような行為に及んだのか。事故が起きる少し前、路上に止められた白い車から持ち主たちが離れるやいなや、1人の人物がすーっと近づいてくる。これが、事故を起こした男だった。男は車の中を覗き込み、誰もいないことを確認すると運転席へと乗り込み走り出す。戻って来た持ち主は途方に暮れている様子