日々刻々と変わる、“応援＆推し活”事情。身につけるものも楽しみ方も、十人十色。最新用語を知ることで、現代の推し活模様が見えてくるはず。あなたらしい応援ライフを送りましょう！トレンドワードをリサーチ！ “応援＆推し活”用語辞典SNSの普及で空前の推し活ブームに！「現在、推し活をしている人口は約1400万人。昨年と比較しても250万人も増えており、推し活は年々一般化しています」と言うのは、株式会社Oshicoco代表取