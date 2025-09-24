人に何かを伝えたいとき、大切なのは「話の解像度を上げる」ことだ。効果的に「例え話」を使うことで、聞き手に具体的なイメージを持たせ、理解を促すことができる。しかし一方で、使い方を間違えると致命的な失言につながる危険もあるという。テレビ東京「WBS（ワールドビジネスサテライト）」のメインキャスターである豊島晋作が語る、失敗しない「伝え方」のコツとは。※本稿は、豊島晋作『「伝え方」の本質』（日経BP）の一部