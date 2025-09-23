統一教の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が23日に拘束されソウル拘置所に収監された。ソウル中央地裁はこの日「証拠を隠滅する懸念がある」として韓総裁に対する拘束令状を発行した。金建希（キム・ゴンヒ）特検チームによる統一教と「国民の力」の政教癒着疑惑捜査にも弾みが付きそうだ。ただ裁判所は韓総裁とともに請求されたチョン・ウォンジュ副院長に対する拘束令状は棄却した。「共犯であることに対する疎明が不足し責任水準に