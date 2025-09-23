子どもの頃、駄菓子屋さんで食べるアイスの中に、「ホームランバー」はありませんでしたか？ 銀色の紙に包まれた、あのアイス。懐かしい形と味を思い出す人も多いかもしれませんが、実はこの「ホームランバー」、2025年で発売から65年を迎えたロングセラー商品なのです。アイスは数え切れないほどの種類があり、次々に新商品が発売になっていますが、その中で65年の歴史を作っている「ホームランバー」について、協同乳業株式会社