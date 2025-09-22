ロアッソ熊本は22日、同志社大FW鹿取勇斗(21)の来季加入内定を発表した。鹿取は横浜F・マリノスジュニアユース追浜出身で桐光学園高から同志社大に進学。チームに加えて関西選抜でも10番を背負いながらキャプテンマークを巻いた。今季の関西学生リーグ1部ではここまで12試合5得点2アシストで、得点ランキング2位タイに位置している。熊本は「両足でのキックの精度が高く、運動量多くプレーに関わることで攻撃の要となれる」