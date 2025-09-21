全国各地の一部の教員がSNS上のグループチャットで、生徒らの性的な写真などを共有していた事件。愛知県警は9月18日、その変態教員グループメンバーの一人である北海道千歳市立北斗中の教員・柘野啓輔容疑者（41）を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕した。〈変態教員たちの顔写真〉女子生徒と肩を組む柘野容疑者、盗撮した石川容疑者、体を触るなどもした小瀬村容疑者、生徒のリコーダーに体液を