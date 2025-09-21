◇陸上世界選手権東京大会最終日（2025年9月21日東京・国立競技場）男子1600メートルリレー予選で救済対象となった米国とケニアの再レースが行われ、米国が2分58秒48で先着して決勝に進んだ。前日20日の予選1組でザンビアの妨害を受けた米国とケニアが救済対象となり、21日午前10時40分から再レースを実施することが世界陸連から発表された。すでに予選を突破している8チームに加え、米国とケニアの勝った方が追加で決勝