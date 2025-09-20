[9.20 J1第30節 川崎F 0-1 FC東京 U等々力]J1リーグは20日に第30節を行った。川崎フロンターレとFC東京の“多摩川クラシコ”は、FC東京が1-0で勝利した。序盤にチャンスを作ったのは川崎Fだったが、スコアを動かしたのはFC東京。前半23分、MFマルコス・ギリェルメが左サイドを突破し、折り返したボールは右サイドに流れる。走り込んだFW長倉幹樹が右足でクロスを上げると、PA中央のMF遠藤渓太がヘディングシュートを叩き込み、