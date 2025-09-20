°Õ³°¤È¹©Äø¤¬Â¿¤¤ñ­»Ò¤Å¤¯¤ê¡£¿ÍÀ¸½é¤ÎÄ©Àï¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª¿ÍÀ¸½é¤Îñ­»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë°­Àï¶ìÆ®¡ªÁÛÄê³°¤Î¥ª¥Á¤âÉ¬¸«¼«¿È¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ò¤®¤¯¤ÜÃî¤µ¤ó(@wogikubomushi)¡£¿È¶á¤Ëµ¯¤­¤ëÌÌÇò¤¤½ÐÍè»ö¤òÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤­»Ï¤á¤¿Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É¦¤Ë¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ãÆ¬¤È¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÇ»¤¤¤á¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤ËX¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Öñ­»Ò¤ÎÆü¡×