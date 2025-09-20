¡Öñ»Ò¤Ã¤Æ¤â¤¦¥µ¥é¥À¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¿ÍÀ¸½é¤Îñ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ç¡ÖÎÁÍý¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬É¬Í×¡×¤ÈÄË´¶¡Ä Ì¡²è²È¤¬ÉÁ¤¯°Àï¶ìÆ®¤ÎÎÁÍýµ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª¿ÍÀ¸½é¤Îñ»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë°Àï¶ìÆ®¡ªÁÛÄê³°¤Î¥ª¥Á¤âÉ¬¸«
¼«¿È¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ò¤®¤¯¤ÜÃî¤µ¤ó(@wogikubomushi)¡£¿È¶á¤Ëµ¯¤¤ëÌÌÇò¤¤½ÐÍè»ö¤òÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤¿Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É¦¤Ë¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ãÆ¬¤È¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÇ»¤¤¤á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤ËX¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Öñ»Ò¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ÂÂÎ¸³Ì¡²è¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æñ»Ò¤òºî¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤òºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿(¸åÊÔ)¡£
¥³¥áÂÀÏº¤¯¤ó¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢ÎÁÍý¤ÎÊ¬Ã´¤¬ºÊ4³ä¡¢¼«Ê¬6³ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ò¤®¤¯¤ÜÃî¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤éºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸½é¤Îñ»Òºî¤ê¤ËÄ©¤à¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤È¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£ÌîºÚ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ¤ë¤È¥¶¥ë¤Ë»³À¹¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öñ»Ò¤Ã¤Æ¤â¤¦¡Ä¥µ¥é¥À¤¸¤ã¤ó!!¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤â¡¢±ÉÍÜ»Î¤ÎºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤Æù¤ÎÊ¬ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ò¹Ê¤ë¹©Äø¤Ç¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡Ä!!¡×¤ÈÄË´¶¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÎÁÍýÌ¡²è¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓºÊ¤Ë½õ¤±¤òµá¤áÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¥Ù¥Á¥ç¥Ù¥Á¥ç¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Â³¤¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¿¥Í¤òÈé¤ÇÊñ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¾Æ¤¡×¤Î¹©Äø¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÌ£¤¬Çö¤¤ñ»Ò¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¡Äºî¼Ô¤¬¸ì¤ëÎÁÍý¤ÈÌ¡²è
¡Ö½é¤Îñ»Ò¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö1ÈÖÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÌ£¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ÏÌ£¸«¤·¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤«¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÇöÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëñ»Ò¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Þ¥·¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤ÎÁÍý¤Ï²¿¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ç¥Ü¥ä¤òµ¯¤³¤·¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤¤³¤È²æ¤¬²È¤Ç¡ØÍÈ¤²Êª¶Ø»ßÎá¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â»þ¸ú¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò¤·¤ÆÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÍÈ¤²Êª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍÈ¤²Êª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£