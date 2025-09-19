プロ野球巨人の元投手で野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2025年9月17日にユーチューブを更新し、今秋に行われるドラフト会議の巨人1位指名を独自予想し、群馬・健大高崎高校の石垣元気投手（3年）を猛プッシュした。 「石垣は球も速いし、スピンがすごい効いている」石垣は世代最強と評価されるプロ注目の右腕だ。最速158キロのストレートが大きな武器で、昨春のセンバツ大会では2年生ながら優勝に貢献した。 今夏の甲子園大会で