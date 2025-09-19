韓国李在明（イ・ジェミョン）大統領が北朝鮮に対する制裁解除に言及しながら「北の核開発中断措置に対して一部の補償（compensate）をすることが可能」と明らかにした。李大統領が制裁と補償に関する意見を述べたのは初めてだ。李大統領は18日に公開された米時事雑誌タイム（TIME）のインタビューで「北の核・ミサイルプログラムを中断するために彼らと交渉することができる」と述べた。李大統領は「短期目標としては北が核・ミ