テレビ朝日の「科捜研の女」から沢口靖子（60）をもぎ取ったフジテレビは、10月6日スタートの月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」の主役に据えた。シリーズ第5弾となる人気ドラマだが、これまで彼女が同作に出演したことはない。（前後編の後編）＊＊＊【写真を見る】『科捜研の女』とはまるで別人！“美谷間”をのぞかせる「沢口靖子」の意外すぎる1枚何しろ沢口がフジの連ドラに出演すること自体が35年ぶりなのだ