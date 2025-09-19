ロコ・ソラーレ五輪消滅》【写真】誰だかわからない…マッチョに激変したロコ・ソラーレ所属選手9月13日、カーリングの2026年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦が開催され、2022年北京五輪で銀メダルを獲得した『ロコ・ソラーレ』が、『フォルティウス』に敗れ、五輪出場を逃した。北京五輪では銀メダルのロコ・ソラーレロコ・ソラーレは『チーム青森』で活躍し、“マリリン”の愛称で人気を博した本橋麻里さん